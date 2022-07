Chievo, bocciato l'ultimo ricorso, Consiglio di Stato spegne le speranze. E la Clivense di Pellissier va in Eccellenza

VERONA - Le speranze che erano appese ad un filo per il Chievo sono definitivamente svanite. La sezione Quinta del Consiglio di Stato, dopo aver analizzato l'istanza della società gialloblù contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha dichiarato inammissibile la ricusazione. Questo il testo integrale del Consiglio di Stato che «definitivamente pronunziando sull'istanza di ricusazione, la dichiara inammissibile». Si chiude così anche il nuovo e probabilmente ultimo barlume di speranza che si era aperto per il Chievo di Luca Campedelli.

APPROFONDIMENTI CALCIO E' nata la Fc Clivense di Sergio Pellissier: rinuncia al nome... CALCIO Il Chievo di Campedelli non si arrende: avanti con le giovanili e... VERONA Troppi debiti con il Chievo e fatturato in caduta libera: concordato... VERONA Calcio, il Consiglio di Stato rigetta l'ultimo ricorso del Chievo VERONA Il Tar esclude il Chievo dalla serie B: tocca al Cosenza

Addio serie B e fallimento

Nell'agosto 2021 il Chievo è stato escluso dai campionati professionistici, e pertanto dalla serie B, per inadempienze tributarie. Nella stagione 2021-2022 ha partecipato esclusivamente ai campionati giovanili. Nel giugno di quest'anno il tribunale di Verona ne ha dichiarato il fallimento, dopo 93 anni di storia, anche se il club può proseguire l'attività grazie all'esercizio provvisorio e contestualmente mantenere il titolo sportivo. La proprietà clivense, sentendosi vittima di una discriminazione rispetto a club più blasonati, ha deciso di proseguire nella propria battaglia giuridica contro i vertici del calcio italiano. Ora pare appunto che non ci siano più spiragli.

E la Clivense di Pellissier va in Eccellenza

La Clivense, nuova società nata dalle ceneri del Chievo, di proprietà dell'ex capitano Sergio Pellissier, il prossimo anno parteciperà al campionato d'Eccellenza. La Clivense infatti ha acquisito il 100% del San Martino Speme, formazione che lo scorso anno è retrocessa dal girone C della serie D. Rispetto alle diverse soluzioni ipotizzate l'operazione in questione non è una fusione, ma una acquisizione. Nei prossimi giorni saranno resi noti gli staff tecnici e sportivi, anche in considerazione del fatto che la Clivense ha conquistato nella scorsa stagione il campionato di terza categoria.