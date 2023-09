Una maxi-causa contro la Figc e il suo presidente Gabriele Gravina, ma anche contro la Fc Clivense e il suo leader Sergio Pellissier. È quella intentata, davanti al Tribunale di Venezia (sezione specializzata in materia di impresa), dall'Ac Chievo Verona e dal suo socio di maggioranza Paluani. Prima di fallire, le società del patron Luca Campedelli hanno presentato domanda per il risarcimento «di tutti i danni subiti» per l'asserita illiceità dell'esclusione dal campionato di serie B e per la presunta violazione dei diritti di proprietà industriale relativi ai marchi sportivi: importi «ingentissimi» che un anno fa l'avvocato Stefano De Bosio aveva stimato in «140 milioni», per i quali ora la richiesta proseguirà in due diverse sedi giudiziarie, cioè amministrativa e civile.