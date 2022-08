Blitz in azienda, trovati 12 addetti in nero su 15: sospesa l'attività, 85 mila euro di multa

VERONA - Su 15 lavoratori impiegati, 12 erano in nero, inclusa una minorenne e due persone prive di permesso di soggiorno. È quanto hanno scoperto oggi, 25 agosto, in un'azienda di Sommacampagna i carabinieri di Mantova e Verona, insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro della città lombarda, impegnati in un servizio di controllo straordinario a contrasto del lavoro nero e del caporalato nel settore agricolo e manifatturiero. All'azienda - fa sapere una nota dell'Arma - sono state comminate sanzioni per circa 85mila euro, per le mancate comunicazioni al centro dell'impiego, le mancate sottoposizioni a visite mediche e a corsi di formazione e l'impiego di due lavoratori senza permesso di soggiorno.

In attesa del vaglio dell'autorità giudiziaria, è scattata inoltre la sospensione dell'attività dell'azienda, sia per lavoro nero che per motivi di sicurezza. Il blitz nell'azienda di Sommacampagna, avvenuto all'alba di oggi, segue di una settimana quello condotto dai carabinieri di Mantova e dal nucleo ispettorato del lavoro in un'azienda agricola di Cavriana, nel Mantovano, dove i militari avevano scoperto tre lavoratori in nero, uno dei quali privo di permesso di soggiorno. L'uomo, come uno dei due impiegati nell'azienda di Sommacampagna, è ospitato nel centro di accoglienza straordinaria di Ostiglia, sempre in provincia di Mantova. I carabinieri, con gli uffici della Prefettura di Mantova, hanno quindi avviato - si legge nella nota - «ulteriori accertamenti volti a verificare la regolarità della posizione del soggetto all'interno del centro».