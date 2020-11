Operaio in cantiere cade da 3 metri: morto sul colpo

BARDOLINO - Un uomo di 58 anni è morto in un infortunio sul lavoro avvenuto oggi a Bardolino. Dai primi rilievi degli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, l'operaio, di nazionalità marocchina, è caduto da un'altezza di circa tre metri mentre stava lavorando in un cantiere per la costruzione di un capannone. I sanitari del 118, accorsi con l'elicottero di Verona Emergenza, hanno solo potuto constatare il decesso.

