Bandiera della Repubblica di Salò al Bentegodi, le Sardine: «I fascisti si nascondono»

VERONA - Le Sardine di Verona commentano in una nota il doppio blitz compiuto dall'estrema destra a Verona nella giornata del 25 aprile. «Stavolta i fascisti si sono superati: due reati con una sola azione - rilevano -. Innalzano il tricolore con l'aquila e il fascio, simbolo della Rsi, su uno dei pali nel piazzale del Bentegodi, nel giorno della celebrazione del 25 aprile, e intanto si nascondono».

«Non ce la fanno proprio a non sbandierare tutto il loro razzismo e il loro odio e così violano contemporaneamente le disposizioni per l'emergenza Coronavirus e la legge Mancino. Ancora una volta – conclude la dichiarazione delle Sardine - chiediamo che sia rispettata la nostra Costituzione e ci appelliamo alle Istituzioni perché indaghino sui responsabili di questo gesto e agiscano di conseguenza».

