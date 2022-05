Dal Volo a Mengoni, da Ron alla Vanoni: all'Arena serata evento in omaggio a Lucio Dalla

VERONA - La poesia musicale di Lucio Dalla verrà riproposta in una serata-evento il 2 giugno all'Arena di Verona. Rai1 trasmetterà 'DallArenaLucio' in un momento successivo. Sul palco dell'anfiteatro romano, con la conduzione di Carlo Conti, coadiuvato da Fiorella Mannoia, si cimenteranno una ventina di artisti che reinterpreteranno i classici del cantautore bolognese morto l'1 marzo 2012.

Nel cast figurano Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D'Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Arisa, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni. L'evento è stato presentato in una conferenza stampa on line da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, presente anche Gianmarco Mazzi, ad e direttore artistico di Arena Verona

«È l'evento della stagione - ha detto Mazzi - Ci tenevo molto. Dalla amava non solo Verona, ma soprattutto l'Arena di cui era affezionato anche perchè amava l'opera». «Non è un caso - ha ricordato Conti - se fece la sua rilettura di 'Tosca' proprio in Arena. È un luogo perfetto per fare musica, qualsiasi musica ». «Cantare in Arena è il punto d'arrivo - ha sottolineato Mannoia - , un posto ideale, perfetto per fare qualsiasi manifestazione».