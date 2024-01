Claudio Baglioni in concerto a Padova: seimila fan in delirio all'Arena Spettacoli

PADOVA - Oltre seimila fan in delirio ieri sera all'Arena Spettacoli della Fiera per Claudio Baglioni impegnato nella prima tappa padovana del suo tour "aTUTTOCUORE". Il 2024 segna anche i 60 anni di carriera della popolare star, autentico monumento della musica italiana, che ha annunciato il ritiro dalle scene nel 2026 e il suggestivo rock-opera-show rappresenta il congedo definitivo dalle grandi arene indoor, il primo importante passo che segna l'inizio del countdown dell'addio alle scene.

IN SCENA

É andato in scena uno spettacolo epico che ha preso il nome dall'omonimo brano dell'ultimo album "In questa storia che è la mia"; una performance a 360 gradi ambientata in un futuro atemporale, con citazioni che partono dalla notte dei tempi per muovere fino a epoche futuribili. Accolto dal caloroso abbraccio di una folla transgenerazionale con intere famiglie, il cantautore romano, vestito tutto di nero, ecse sul megapalco sulle note de "Le vie dei colori" scendendo la scalinata centrale in mezzo a una cinquantina di performer incappucciati saliti a sorpresa anche dalla prima fila e dal sottopalco. La prima canzone che intona insieme al pubblico è "E tu come stai?", e poi armato della fedele chitarra "Dagli il via" accompagnato da un battimano ritmato.

«Benvenuto a chi è qui per la prima volta, bentrovati agli altri nel mio nuovo percorso», saluta al microfono prima di togliersi la giacca e di indossare un cappotto argenteo e tuffarsi a cantare in coro "Acqua dalla luna" tra ballerine in tutù e pierrot.

L'atmosfera si fa più intima per "Tutto l'amore che posso". Decine di ballerini in giacca e cravatta stile Iene fanno da contorno a "Quante volte" mentre sull'enorme ledwall vengono mostrate le loro sagome danzanti; altrettante ballerine in body con un grande cappello nero si muovono sinuose mentre lui propone "Un po' di più".



VISIONARIO

Il concerto visionario, con la direzione artistica e la regia teatrale di Giuliano Peparini, propone 38 successi senza tempo fondendo energia e passione e creando un'armonia perfetta tra musica, canto, danza, suono, movimenti scenici, giochi di luce e immagini tridimensionali. La 72nne voce ancora in grande spolvero offre un quadro diverso ad ogni pezzo, affiancata da 101 artisti tra cui 21 polistrumentisti della band-orchestra diretta da Paolo Gianolio e 80 coristi, ballerini e performer con 550 costumi originali. La scaletta è un lungo viaggio nella carriera iniziata a 13 anni a Centocelle e il pubblico, in maggioranza femminile, gradisce e immortala con il cellulare. Claudio canta, balla e inaspettatamente cade da uno scalino, ma prontamente si rialza senza subire conseguenze. Attraverso coinvolgenti medley di pezzi iconici e pietre miliari come "Io sono qui", "Avrai", "Mille giorni di te", "Quella sua maglietta fina" la serata termina tra il tripudio generale con "Strada facendo", "La vita è adesso" e "Poster" cantate all'unisono con il pubblico in visibilio.



I FAN

«Ho cinque tatuaggi con le parole delle mie canzoni preferite, come "La vita è adesso" - rivela Alessia, 46 anni, professoressa di tedesco a Merano - sono follemente innamorata di lui, questo è il mio 83. concerto di Baglioni che ho avuto la fortuna di incontrare più volte a Lampedusa». «Sono qui con mia mamma Clara che è la vera fan - ammette Igor, 50 anni, impiegato di Pordenone - lo ha sempre ascoltato e per i suoi 70 le ho regalato il biglietto». «Da piccola mi facevano sentire più Battisti - confessa Marica, 32 anni, insegnante di Albignasego - poi quando sono cresciuta ho scoperto Baglioni e così pure i miei». «Siamo figlia, mamma e cugina arrivate apposta dalla Sicilia - dichiara Anna, 22 anni, studentessa di Catania - data anche la mia età conosco meno le canzoni di Baglioni, ma non volevo mancare a questo evento per la nostra famiglia». Molti spettatori sono arrivati anche da fuori città nel pomeriggio mettendosi in coda fuori dal Padiglione 8. Un'ora prima dell'inizio si sono creati dei rallentamenti in via Tommaseo all'altezza della rotonda dove si gira per via Rismondo. Presente la Croce Verde con 35 tra infermieri, medici e volontari, ma nessun episodio da segnalare. Stasera si replica alle 21 (biglietti disponibili sul circuito Ticketmaster).