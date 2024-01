Claudio Baglioni annuncia il ritiro: «Terminerò la mia attività entro il 2026. Non scriverò più canzoni, ora chiamo il mio giro d'onore»

Claudio Baglioni, dopo aver tagliato il traguardo di 60 anni di carriera, ha annunciato che terminerà la sua attività entro il 2026. «Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti.

L'annuncio di Baglioni

«Questa storia dura da un bel pò di anni - ha raccontato ancora Baglioni -. Nel 1964, non ancora 13enne, ho salito i primi gradini di un palco per un piccolo festival di voci nuove a Centocelle. E da allora sono passati 60 anni». Quest'anno, ha ricordato, «festeggio i 55 anni di carriera, il mio primo disco è del 1969 ma la mia vita musicale compie 60 anni ed è stata ogni volta una forma di gara, un'impresa. E io ne ho fatte tante. Alla fine è diventata la mia vita stessa».

«Non credo scriverò più canzoni»

«Ho tantissimi appunti che non ho nemmeno il coraggio di ascoltare. Tanti brani incompiuti. Ho scritto 365 canzoni, circa, inedite: non credo scriverò più canzoni, magari scriverò qualcos'altro». Lo ha detto Claudio Baglioni, durante un incontro con la stampa a Milano, durante il quale ha annunciato il suo addio alle scene musicali, che avverrà entro il 2026 con un »giro d'onore« di 1.000 giorni. Poi, chi gli chiedeva se ha intenzione di fare un disco in questi 1.000 giorni l'artista ha risposto: »Sì, sicuramente sì«.