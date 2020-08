Zaia in diretta oggi: in Veneto via alla sperimentazione del vaccino anti Coronavirus Il bollettino

Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30, nella sede regionale della Protezione Civile a Marghera. Il Presidente della Regione, insieme al Rettore dell’Università di Verona Pier Francesco Nocini ed ai ricercatori del Centro Ricerche Cliniche, presenta l’avvio della sperimentazione Fase 1 del vaccino anti Coronavirus. IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF



Zaia in diretta: cosa ha detto

Virus, il bollettino di oggi

1.254mila tamponi fatti. 20.223 persone positive (+22 rispetto a ieri nelle 24 ore, +9 rispetto al bollettino delle 17 di ieri), in isolamento 4090 cittadini. Deceduti 2076 (+ 1 rispetto a ieri). Ricoverati sono 112. «Il virus c'è, non bisogna abbassare la guardia- ha detto Zaia -, ma possiamo dire che negli ospedali non pesa». In terapia intensiva ci sono 7 pazienti (4 positivi e 3 negativi). 3767 dimessi.

«Nella classifica europea l'Italia è il Paese con minor recrudescenza del Covid. Il virus continua ad essere fra noi, ma i focolai sono in maggioranza non autoctoni e la situazione è sotto controllo, non posso accettare che da noi ci sia "un lazzaretto"», ha precisato ancora il presidente del Veneto.

Coronavirus in autunno, il Veneto prepara l'artiglieria pesante: maxi-scorte per 6 mesi

Schengen sanitario

Servirebbe una sorta di Schengen sanitario: se l'Oms lo stabilisse eviteremmo problemi e la babele delle regole. Nel piano di Sanità Pubblica del Veneto andremo a codificare gli screening nelle varie comunità straniere come abbiamo fatto con le badanti eccetera. Non abbiamo intenti di discriminare le persone perché straniere, sia chiaro.

Questione treni in Veneto

Treni, in attesa che a Roma finiscano di litigare confermiamo l'ordinanza che abbiamo fatto, sulla capienza in base all'omologazione, con l'uso di dispositivi. Sotto il metro di distanza due o più lavoratori possono lavorare con la mascherina, non vedo perché non possano stare accanto con mascherina sui treni e i bus. Virus e treni in Veneto: distanziati sulle Frecce e Italo ma tutti affiancati sui regionali

I focolai del Veneto, migranti a Treviso

Gli immigrati ospitati in questa maniera, devono tornare a casa loro, se non aventi titolo per restare. Dei 137 contagiati a Treviso, nell'ex caserma Serena, c'è solo un operatore, significa che qualcuno usava i dispositivi, altri no. Con la prevenzione non ci sarebbe stato un focolaio del genere.

Tamponi a tappeto sui docenti

Prevediamo screening a tappeto sui docenti e sul personale scolastico. Sugli studenti non è previsto ed è impossibile, non abbiamo le risorse.



Virus, vaccino sperimentato in Veneto

Zaia passa la parola al Rettore dell’Università di Verona Pier Francesco Nocini, presentando l'avvio della sperimentazione del vaccino contro il Covid-19 in Veneto. «Tutto il mondo sta lavorando velocemente e in maniera attentissima, noi siamo già qua a presentare la sperimentazione». Perché Verona? Questo è un centro di ricerche diretto dal professor Stefano Milleri, esiste dal 2005 e tutti gli universitari e gli ospedalieri hanno collaborato nelle varie sperimentazioni.

