Coronavirus, Luca Zaia: «Senza centri migranti non avremmo focolai di Covid-19»

I focolai nelle caserme e nelle strutture per i migranti in Veneto sono «la prova provata che questi immigrati ospitati, anche senza titolo, devono essere mandati a casa».



Lo ha detto il presidente della Regione Luca Zaia secondo il quale «se non avessimo queste strutture non avremmo avuto focolai». Il riferimento è al focolaio con più di 100 positivi all'interno dell'ex caserma Serena a Casier di Treviso. «Siamo riusciti anche nelle case di riposo ad avere contagio zero - ha aggiunto -. Dei 137 contagiati a Treviso c'è solo un operatore, significa che qualcuno usava i dispositivi, altri no. Con la prevenzione non ci sarebbe stato un focolaio del genere».