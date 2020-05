Coronavirus Veneto, diretta di Luca Zaia: Chiedo al Governo di aprire tutto dal 18 maggio». Virus manipolato? «È letteratura scientifica»

Coronavirus Veneto. La diretta di domenica 10 maggio del governatore del Veneto Luca Zaia .

La diretta di Zaia oggi: cosa ha detto

Sono 440mila i tamponi fatti, finirà che i coreani verranno a studiare il caso coronavirus e test qua in Veneto.

Donazioni

Siamo oltre i 57 milioni di euro. 37mila400 donatori. Ieri sera Alex Cescon mi ha suonato alla porta un bambino e mi ha portato una mascherina fatta da lui e ha donato 100 euro.

Multa di 550 euro all'anziana

Serve buonsenso, ma non conosco la storia nel dettaglio. C'è stata perfino una circolare del Ministro dell'Interno per invitare al buonsenso.

Veneto, dati positivi ma c'è un "ma"

Sta andando bene, merito dei sacrifici dei veneti, calo sulle terapie intensive, che ricoveri e isolamenti. Resta solo al grande preoccupazione di chiedere ai veneti di usare i dispositivi, altrimenti fra 10-20 giorni sarà inevitabile che nessuno avrà più il dispositivo: l'appello è quello di usare le mascherine e gli altri dispositivi. In rete c'è un complottismo, dicono che il virus sia un'invenzione degli Stati, che sia stato inventato per vendere farmaci... io dico che si deve avere rispetto per le persone che sono morte per il Covid. L'assessore regionale Gianpaolo Bottacin: «Ci aspettiamo una riunione verso il contagio zero, ma ci vorrà un po' di tempo».



Zaia chiede si apra tutto dal 18 maggio

Noi come governatori abbiamo sottolineato la difficoltà e la non comprensione del perché alcune chiusure possano permanere per ancora due settimane. Il primo di giugno? Troppo tardi, è un'era glaciale per noi. Per noi il punto di caduta è il 18 maggio, per le aperture dei, delle. Fatto salvo il rispetto delle indicazioni di natura sanitaria, la Regione Veneto chiede che si apra tutto dal 18 maggio. Domani convochiamo il Governo domani con i presidenti delle Regioni per chiudere questa partita. La soluzione? Delegare le Regioni a organizzare le riaperture dal 18 maggio.

18 maggio: si devono riaccendere i motori

Il 18 si devono riaccendere i motori per tutte le località ancora chiuse. Noi abbiamo autorizzato la riapertura di molti distretti, come quello del mobile, che vive grazie ai negozi che vendono mobili, ancora chiusi.

Le conseguenze delle decisioni di Roma

Dall'esito della riunione dovremo fare degli "atti conseguenti". Ma bisogna attendere la riunione di domani.

Turismo, come ripartire?

Non ci sono linee guida, gli albergatori non sanno come riaprire. «Il Governo pare abbia una bozza di linee guida redatte dall'Inail, noi le nostre le abbiamo. In assenza di linee guida il Governo deleghi le Regioni a stilarle e applicarle. In pullman si deve stare a un metro e in spiaggia 10 metri? Non mi pare abbia molto senso, andiamo avanti con il buonsenso per risolvere i problemi».

Virus manipolato, la polemica con gli scienziati

In questo Paese, se uno propone una riflessione, c'è sempre qualcuno che ha da ridire. Ho solo detto che se il virus si spompa così velocemente, da quello che ho letto dalla letteratura scientifica, allora io non sono virologo, ma quello che ho detto fa parte dello scenario sull'argomento. Caldo, temperature, il virus si inattiverebbe a seconda della temperatura esterna, ma i virologi non sono tutti d'accordo. Poi c'è Luc Montagnier ha detto che ha sequenziato il virus, notando ceh il virus del pipistrello ha la sequenza giusta e una parte che è uguale al virus dell'Aids: può darsi che qualcuno abbia tentato di produrre un vaccino per l'HIV veicolandolo così, ha detto il premio Nobel.

Spostamenti da regione a regione, quando?

Se ne discuterà, per noi è fondamentale se riusciamo a garantire la sicurezza tra cittadini e cittadini. Abbiamo firmato ieri un accordo con il Trentino per regolare i movimenti dei cittadini, che hanno esigenza di spostarsi. Rispetto alle province confinanti tra le regioni, Pordenone-Treviso ad esempio, bisognerebbe favorire gli spostamenti.

Mes

Dobbiamo capire le condizionalità, ma non siamo noi a decidere su questa partita.

Le Regioni vogliono riaprire, Boccia frena

Continua il pressing delle Regioni sul governo in vista del 18 maggio, data del bilancio sul contagio in Fase2 dopo le due settimane di riapertura light delle attività commerciali e di libertà di movimento scongelate il 4 maggio. I governatori più aperturisti - il veneto Zaia, il ligure Toti, e il friulano Fedriga - mordono il freno, sempre più insofferenti a lacci e paletti. Dal 18 pretendono di essere loro a decidere cosa e come riaprire senza accettare più condizioni da Roma. Ma trovano l'altolà del ministro Boccia. «Se il presidente del Consiglio vuole un consiglio, io farei un bel Dpcm con un articolo solo: "si delegano le Regioni, a fronte della presentazione di un piano, alle riaperture". Punto. Finito l'articolo», sintetizza il leghista Zaia che chiede «linee guida ragionevoli» per ristoranti e negozi. A stretto giro, vista la 'frondà crescente, arriva il richiamo all'ordine del ministro degli Affari regionali. «Ritengo imprescindibile che le ordinanze delle Regioni - ha sottolineato Boccia - prevedano, espressamente, il rispetto dei protocolli per la sicurezza dei lavoratori che saranno individuati con apposite linee guida definite dal Comitato tecnico scientifico e dall'Inail». In una lettera ai governatori, Boccia - con i dati che contano 300 lavoratori contagiati dal Covid ogni giorno - chiede «assicurazione che non verranno disposte aperture in assenza» dei protocolli. A Bolzano, che ha riaperto i negozi e se la vedrà con il ministro Boccia che ha impugnato l'ordinanza e ha già vinto al Tar contro lo sdoganamento di pranzi e consumazioni all'aperto in Calabria, c'è stato il primo week end di shopping libero, senza arrembaggi e con mascherine. Lunedì riapriranno bar e ristoranti e il 25 sarà la volta di alberghi e impianti di risalita.

Auguri a tutte le mamme

Il 10 maggio è anche la festa della mamma, gli auguri del presidente del Veneto Luca Zaia



