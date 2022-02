Venti vigili del fuoco per spegnere l'incendio di un'abitazione: c'erano bombole di gpl

CAMPOLONGO MAGGIORE - Ieri sera, venerdì 25 febbraio, poco dopo le 22.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Monte Ortone a Campolongo Maggiore per l’incendio di un’abitazione con un annesso deposito di materiale ferroso: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, Mira, Mestre con due autopompe, due autobotti, il carro schiuma, l’autoscala, il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e 20 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare un incendio generalizzato. Bruciato un autocarro, rinvenuti all’interno diverse bombole di gpl. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate prima dell’alba.