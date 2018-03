Pagano 3'700 euro per volo e villaggio a Tenerife, l'agenzia incassa i soldi e non prenota nulla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Dovevano partire lunedì 22 febbraio per passare qualche giorno di vacanza in un. Ma hanno rischiato seriamente di starsene a casa per colpa dell'che, un totale di 3.700 euro,Così quattro trentenni mestrini, dopo aver tentato inutilmente di risolvere la situazione con l’agenzia, sono stati costretti asenza aver ricevuto indietro dalla prima agenzia neppure un euro. E non sarebbe la prima volta che la stessa agenzia combina un pasticcio del genere. «La storia continua a ripetersi senza che nessuno intervenga, se non noi con il nostro ufficio legale – commenta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico -. Sono più di venti, per ora, le persone che si sono rivolte al nostro sportello “vacanza informata” dopo aver subito lo stesso trattamento da questa agenzia. Ma continuano ad aumentare. Qualche mese fa abbiamo denunciato tale comportamento anche tramite Striscia la Notizia, ma queste persone continuano a raggirare i clienti».– continua il presidente dell’Adico – e qui hanno avuto la notizia che c’era stata la riprotezione del loro volo e che». Tutto falso, naturalmente, come hanno potuto constatare le stesse “vittime” chiamando sia la compagnia aerea Iberia sia il villaggio a Tenerife. «L’agenzia non aveva prenotato proprio nulla – continua Carlo Garofolini – o, meglio,. Alla fine dalla Jumeira sono giunte solo molte giustificazioni false e diverse promesse di restituzione dei soldi».