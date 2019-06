Grandi navi in laguna. Toninelli: «Verrò a Venezia a vedere i porti alternativi»

di Nicola Munaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Danilo Toninelli, ministro pentastellato alle Infrastrutture, adesso vuole vedere con i suoi occhi. E annuncia: «Presto farò un sopralluogo a Venezia insieme alla Capitaneria di porto, all'Autorità di sistema portuale e ai piloti e ispezionerò tutti i siti ipotetici dove si potrà costruire il terminal crocieristico che permetterà di non far passare mai più le navi dal canale della Giudecca e dal Bacino di San Marco».Dritto, conciso, deciso a mettere fine una volta per tutte il problema delle grandi navi a Venezia. Tanto che quel «far passare mai più le navi», Toninelli lo sottolinea e lo pronuncia quasi con solennità.