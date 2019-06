Incidente grande nave, ecco tutti i nomi delle persone indagate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - Rischia di slittare di qualche giorno l'avvio delle attività peritali, necessarie per accertare le cause ed individuare le eventuali responsabilità in relazione all'incidente che domenica, nel canale della Giudecca, ha coinvolto la Msc Opera. Fino a ieri sera non risultava ancora fissata l'udienza per la nomina dei consulenti tecnici di accusa e difesa, inizialmente ipotizzata per domani, atto di cui si occuperà il pm Giorgio Gava e non la collega di turno, Lucia D'Alessandro, che ha gestito l'emergenza.