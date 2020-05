Giù l'ovovia contestata: è costata due milioni e non ha mai funzionato

VENEZIA Finalmente viene smantellata l'ovovia dal ponte della Costituzione di Venezia. Costata due milioni di euro con lo scopo di consentire alle persone con difficoltà motoria di passare tra la stazione ferroviaria e il terminal automobilistico di Piazzale Roma, non ha mai funzionato. «Rimuoviamo uno dei simboli dello spreco di risorse pubbliche» è il commento del sindaco Luigi Brugnaro all'avvio dei cantieri. L'ovovia, inaugurata nel 2013 senza aver mai avuto un vero utilizzo, era diventata un simbolo di degrado ed era stata ricoperta di graffiti e adesivi. Per la rimozione e lo smantellamento delle due basi ai piedi del ponte è stato necessario attendere il via libera della Corte dei conti. © RIPRODUZIONE RISERVATA