Ovovia, via ai lavori (di notte) per smantellarla e i complimenti di Calatrava

VENEZIA - Dureranno un mese e costeranno 60 mila euro i costi per la rimozione dell'ovovia sul Ponte di Calatrava a Venezia più la sistemazione delle pavimentazioni sull'infrastruttura. Lo ha deciso oggi, 17 luglio, la Giunta comunale lagunare, che ha approvato il progetto definitivo dei lavori. I lavori verranno eseguiti di notte, per non disturbare la viabilità pedonale e per motivi di sicurezza pubblica. non saranno invece eliminati il carrello e i binari di scorrimento della cabina, perché potrebbero essere utilizzati in futuro per la manutenzione, le verifiche e la pulizia del ponte. «Per questa decisione - sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Zaccariotto - il sindaco Luigi Brugnaro ha ricevuto, tramite missiva, anche i complimenti dell'architetto spagnolo Santiago Calatrava, soddisfatto perché così finalmente il ponte potrà tornare ad avere le fattezze originarie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA