I 339 migranti della Geo Barents a Brindisi verranno portati anche in Veneto

«Siamo pronti ad assicurare la migliore accoglienza ai migranti». Lo ha detto la prefetta di

Brindisi Michela La Iacona, incontrando i giornalisti nel porto di Brindisi dove è da poco arrivata la Geo Barents di Medici senza frontiere con a bordo 339 migranti. I 24 minori non accompagnati resteranno a Brindisi, insieme ad altri adulti. Gli altri migranti saranno smistati in diversi centri già individuati dal ministero dell'Interno tra Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. Intanto sono saliti già a bordo i sanitari per le prime verifiche delle condizioni di salute dei migranti. A bordo ci sarebbero migranti con fratture e ustioni e già uno di loro è stato fatto scendere in barella dalla nave e verrà trasferito all'ospedale Perrino di Brindisi.

Secondo quanto riferito dalla prefetta, a bordo ci sono anche nuclei famigliari ed eventuali minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni verranno accolti da strutture che sono già state individuate dal Comune. «D'intesa con il questore - ha aggiunto - le operazioni di polizia andranno avanti senza soluzione di continuità, anche fino a sera tardi.

La questura ha aumentato le postazioni del foto segnalamento per l'identificazione per accelerare al massimo queste operazioni e fare in modo che i migranti raggiungano le destinazioni dei centri di accoglienza il prima possibile».