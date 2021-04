Vaccini: da oggi attivo il portale e il numero verde per le prenotazioni. Come si fa

VENEZIA - Da oggi è online il nuovo portale per le prenotazioni digitali delle vaccinazioni predisposto dalla Regione Veneto. L’indirizzo è: vaccinicovid.regione.veneto.it, ma è possibile accedere al nuovo portale anche attraverso l'indirizzo dell'azienda sanitaria di appartenenza. E' operativo anche un numero verde regionale per chi avesse dubbi sulle procedure online, ma anche per prendere l'appuntamento telefonicamente nel caso in cui non si disponga di computer, tablet o smartphone. Ricordiamo che la prenotazione si può fare anche in tutte le farmacie del territorio regionale, inoltre si sono messi a disposizione per aiutare i cittadini i Comuni e alcune associazioni. Il numero verde del cal center per le prenotazioni è 800.462.340.

Il link del nuovo portale sarà in primo piano sulle home page di Azienda Zero, delle nove Usl venete e delle due Aziende ospedaliere. Entrati nel portale per la prenotazione dei vaccini sarà sufficiente digitare il proprio codice fiscale e si aprirà la schermata se si rientra nelle categorie che attualmente hanno diritto alla vaccinazione. Poi appariranno le sedi disponibili, sarà quindi possibile scegliere luogo, giorno e ora. La prenotazione andrà stampata e anche la documentazione per l'anamnesi che dovrà essere compilata e consegnata al momento della vaccinazione.

TUTORIAL: COME SI FA