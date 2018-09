Tumore fulminante, padre di due bimbi muore a 37 anni

di Davide Tamiello

FAVARO - La malattia se l'è portato via in poco più di un mese. Un tche ha stroncato la vita di, 37 anni, sposato e padre di due bambini di tre e cinque anni. Una morte improvvisa, quella dell'uomo, cassiere al supermercato Alì di via Altinia, che ha colto di sorpresa un'intera comunità, sotto choc per la scomparsa prematura del giovane.IL RICOVEROGianluca aveva cominciato a manifestare i primi sintomi quest'estate. Il ricovero in ospedale il 10 agosto scorso, per la terapia con cui i medici hanno tentato fino all'ultimo di strapparlo a quel tragico destino. Non è stato possibile: il tumore si è diffuso rapidamente, facendo precipitare le condizioni del 37enne. Ieri, Gianluca ha smesso di soffrire, lasciando nel dolore la moglie, Laura De Lorenzi, con cui si era sposato tre anni fa e con cui viveva in via Monte Celo, e i due bambini.