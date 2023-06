Si tuffa dal pontile, ma l'acqua è bassa e batte la testa sul fondale: il 17enne non sente più le gambe

JESOLO - Si tuffa da un pontile, ma l'acqua è bassa e prende un brutto colpo alla testa.

Soccorso lamentava di non sentire le gambe. Un ragazzino di 17 anni, residente a Castelfranco Veneto, di origine marocchina, oggi, 2 giugno, si trovava a Jesolo con degli amici. Il giovane dalle prime indicazioni si sarebbe tuffato dal pontile. L’acqua in quel punto non supera le ginocchia, ma forse pensava potesse essere più profonda. Nel tuffarsi ha battuto il capo sul fondale. Gli amici, capito che era successo qualcosa di grave, sono intervenuti per aiutarlo, mentre arrivavano i bagnini di Jesolo Turismo. Portato a riva, è giunta l’ambulanza del Suem 118. Il giovane è stato trasportato all’ospedale per poi essere elitrasportato in un centro specializzato. Sembra che il ragazzo lamentasse di non avvertire la sensibilità agli arti inferiori. I successivi esami potranno stabilire la gravità del danno subito dall’impatto con il fondale del mare.

Divieto di tuffarsi

Jesolo Turismo ricorda ancora una volta che, su tutto l’arenile di Jesolo, c'è il divieto di tuffarsi dai pontili, proprio per la pericolosità che questo comporta, per il fondale troppo basso per simili attività. La stessa Ulss4 ha più volte avviato campagne di sensibilizzazione, per cercare di evitare questo tipo di pratiche che hanno già portato a conseguenze molto gravi in alcune persone.