CAORLE - La voglia irrefrenabile di andare in spiaggia, forse un litigio con i genitori: una tredicenne in vacanza a Caorle vola dal terrazzo e finisce in ospedale. È ricoverata a Mestre all’ospedale “All’Angelo” una giovane turista greca che ieri è volata dal terrazzo del villaggio di Caorle che la famiglia ha scelto per le vacanze in Italia. Una brutta caduta per la ragazzina, che è piombata di sotto dopo un volo di quasi 4 metri.



IL FATTO

È successo al villaggio “Ai Tigli” del Lido Altanea ieri verso mezzogiorno e mezzo. La famiglia greca, composta da genitori, la ragazzina di 13 anni e due fratellini più piccoli, si stava godendo i primi giorni di vacanza. Per loro un breve periodo lungo il litorale di Caorle dove potersi rilassare e godere delle bellezze del posto. Per la giovane ragazza anche un periodo da passare in riva al mare, a fare il bagno e godersi la tintarella. Proprio dal suo fortissimo desiderio di andare in spiaggia ieri è partito il battibecco con mamma e papà, proprio per quel desiderio di andare in riva al mare che si è rivelato più forte di ogni cosa. Non è chiaro cosa sia successo poi tra le mura dell’appartamento del villaggio turistico. È probabile che i genitori hanno proibito alla figlia di uscire all’ora di pranzo, lamentando magari che da poco aveva mangiato e quindi sarebbe stato poco opportuno fare il bagno così presto. O forse la ragazzina si è sporta troppo dal balcone. Fatto sta che la tredicenne e volata giù dal terrazzo, finendo rovinosamente di sotto. Un volo di quasi 4 metri che ha allarmato mamma e papà: subito i genitori hanno chiesto aiuto alla struttura sanitaria che ha lanciato l’allarme al 118. Immediato l’arrivo dei sanitari del Punto di primo intervento di Caorle, arrivati con l’ambulanza. Nel frattempo il personale del Suem aveva allertato anche i colleghi di Treviso che si sono alzati in volo con Leone, l’elicottero giallo del servizio di emergenza. All’arrivo nel villaggio delle vacanze il personale sanitario partito dalla cittadina marinara ha subito stabilizzato la giovane paziente, immobilizzandola. In poco tempo lì vicino è atterrato l’elicottero, che ha caricato la tredicenne per trasferirla all’ospedale di Mestre, dove è stata sottoposta alla diagnostica per appurare eventuali lesioni alla colonna vertebrale. Fortunatamente la ragazza non avrebbe riportato traumi alla testa, rimanendo sempre cosciente anche se parecchio dolorante.



LE INDAGINI

Intanto nel villaggio sono arrivati i carabinieri di Caorle, diretti dal maresciallo Francesco Lambiase, comandante della stazione, che hanno avviato le indagini di rito. Sono praticamente escluse responsabilità dei genitori su quanto accaduto. La ragazzina infatti sarebbe rimasta ferita a causa della caduta forse dopo aver pensato di potersi lanciare di sotto senza riportare conseguenze. Sconcerto tra il personale della struttura ricettiva, che si è messo comunque al servizio della famiglia greca stando vicino ai genitori e ai fratellini più piccoli della ragazza ferita.