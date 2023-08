Tuffi dal ponte di Rialto, lo ritrovano con il bicchiere in mano in riva al Canal Grande

VENEZIA - Questa volta non si tratta del solito turista cafone. Il sessantenne che ieri, verso le 18.40, si è tuffato dal ponte di Rialto abita in terraferma, a Favaro. La cosa non è passata inosservata, dato il gran numero di persone presenti per scattare foto e girare video da postare sui social. Ma, invece di grida di disappunto, si sentono incoraggiamenti e applausi, soprattutto da parte dei turisti.

I vigili lo hanno individuato ancora bagnato con un bicchiere in mano sulla riva del Canal Grande. Aveva bevuto parecchio e gli sono state notificate diverse sanzioni: tra queste, aver infranto il divieto di balneazione e l'ubriachezza.