VENEZIA - Ci risiamo: la "moda"dei tuffi in canale sembrava aver perso appeal nelle ultime settimane. Ma, al primo scoppiare del caldo infernale ecco là il personaggio che si tuffa in canale mentre gli amici del suo gruppo immortalano il gesto, probabilmente con lo scopo di condividerlo su qualche piattaforma. Perché, si sa, tutto quello che si fa a Venezia comunque fa audience.

Domenica, però, si è rischiato l'incidente poiché il tuffatore ha sfiorato una gondola, cosa tra l'altro non improbabile, visto che stiamo parlando del ponte de la Paglia, in piena area marciana, dove ogni giorno passano sotto centinaia di gondole cariche di turisti.

La storia

Sono proprio i gondolieri della zona a raccontare l'episodio.

«Abbiamo sentito la "sciompa" - raccontano - poi abbiamo visto che un uomo si era buttato dal ponte sfiorando la gondola di un collega. Non aveva neppure guardato se passavano barche: ha preso la rincorsa e si è buttato. È venuto subito su ed è scappato bagnato verso piazza San Marco con altri due che certamente lo avevano ripreso con il telefono».

Questa volta è andata bene, per il tuffatore e per chi era dentro la gondola, ma ci è mancato poco così perché la bravata si trasformasse in tragedia.

«Ma è possibile che un ponte come quello - accusano i gondolieri - non sia presidiato almeno dagli steward? Sono da tempo tornati gli scatolettisti, sappiamo che su quel ponte è spesso difficile camminare perché tutti si fermano a fotografare. Non è sufficiente che la sorveglianza sia in piazza perché ne succedono di tutti i colori».

Un'altra stupida "moda" sembra quella di gettare oggetti dalle finestre o dai ponti sulle gondole di passaggio.

«Proprio una settimana fa - concludono - una famiglia a bordo di una gondola era stata sfiorata da una bottiglia di vino buttata dall'alto».