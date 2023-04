Tuffo proibito a Venezia, studenti svizzeri colti in flagrante e multati

VENEZIA - Due studenti svizzeri delle superiori, nonostante la temperatura a Venezia non fosse proprio invitante, hanno voluto provare anche loro l'ebbrezza del tuffo "proibito" in laguna. Oggi pomeriggio, 8 aprile 2023, mentre erano in riva dei Sette Martiri con le loro classi, si sono rapidamente spogliati e tuffati in laguna. La mossa non è sfuggita agli occhi elettronici della Polizia locale veneziana. In pochi minuti gli agenti sono arrivati e li hanno colti in flagrante ancora bagnati. Per loro un daspo urbano e multa da 450 euro.

Ultimo aggiornamento: 18:52

