Concordia Sagittaria, trovato nel Nicesolo il corpo senza vita del cacciatore finito contro la bricola e inghiottito dal fiume

CONCORDIA SAGITTARIA - Trovato nelle acque del Nicesolo l'uomo finito in acqua ieri mattina a Concordia Sagittaria. I soccorritori lo hanno rinvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 novembre, nelle acque del Nicesolo a poco distanza da dove era accaduto l'incidente. Il corpo è stato portato a riva dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Sul posto gli agenti della polizia locale del Portogruarese, diretti da Thomas Poles, hanno immediatamente avvisato la procura di Pordenone.

Morto il cacciatore scomparso

La salma è stata trasferita nell'obitorio di Portogruaro a disposizione delle autorità giudiziaria. L' uomo, un settantenne della zona, aveva impattato con la sua piccola imbarcazione contro una bricola finendo così in acqua. Lo avevano visto due pescatori che avevano immediatamente lanciato l'allarme. Nonostante il tempestivo intervento della protezione civile che si trovava nella zona per una esercitazione, purtroppo di lui non c'era stata più traccia. Oggi il recupero della salma.