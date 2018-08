Persona investita sui binari fra Padova e Mestre: ritardi fino a due ore

I particolari sul Gazzettino del 28 agosto

PADOVA/MESTRE - Alle 20.35ha avvertito i passeggeri della linea Padova-Venezia che a causa di un investimento sui binari era sospesa la circolazione dei treni con ritardi stimani in circa 120 minuti.Sul posto gli agenti della Polfer e il magistrato di turno per i rilievi.Quasi sicuramente si tratta di un gesto estremo. Non si conosce ancora l'identità della vittima.Enormi i disagi per le centinaia di pendolari e turisti in transito. Molti sono bloccati sui convogli alle porte di Mestre