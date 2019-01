Pendolari infuriati per i troppi ritardi: «Non si può andare avanti così»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE -, 7 gennaio, per i. Il treno partito da Adria alle 7.10 che alle 8.41 sarebbe dovuto approdare a Santa Lucia è passato da Mestre ben dopo le 9 e a Venezia di conseguenza. Vari pendolari si sono rivolti al Gazzettino per far sentire la loro protesta: «Non si può andare avanti così, noi abbiamo orari di lavoro da rispettare!».Sulla linea della leggendaria" i ritardi sono frequenti. Ma ieri i disagi sono stati anche peggiori e la rabbia dei pendolari è esplosa. Molti hanno dovuto prendere l'auto, o chiedere aiuto a familiari o colleghi. Il treno, sulla linea, è sempre pieno, sovraffollato, i ritardi sono frequenti e - come oggi - ai passeggeridei motivi che li hanno causati. Biglietti e abbonamenti, però, costano come sulle altre linee più fortunate, rammentano i pendolari.