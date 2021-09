CAORLE (VENEZIA) - «Miura è il nostro Varenne, un campione, un orgoglio veneto». Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha fatto visita ieri alla sede operativa di Intermizoo a Vallevecchia, per vedere da vicino i risultati raggiunti dall'Istituto interregionale che, grazie alla scienza, è riuscito a far crescere dei tori che fanno del centro di Caorle il polo della qualità genetica per la zootecnia da latte a livello mondiale.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati