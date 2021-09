Sciame di api attacca e uccide 63 pinguini in via d'estinzione in Sudafrica

Una strage. Sessantatre pinguini africani, una specie in via di estinzione, sono stati uccisi da uno sciame di api in Sudafrica, vicino a Città del Capo: lo ha reso noto un gruppo di ambientalisti, secondo quanto riporta la Bbc. I volatili facevano parte di una colonia di Simonstown, una località a una quarantina di km a sud della capitale: le loro carcasse, trovate su una spiaggia, erano coperte da punture di api e nessun'altra ferita evidente, ha detto un funzionario della Fondazione dell'Africa meridionale per la conservazione degli uccelli costieri.

