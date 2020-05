Gira con un tirapugni in tasca, denunciato un quindicenne di Favaro

MESTRE - Un quindicenne residente a Favaro Veneto è stato bloccato e denunciato dalla polizia locale in centro a Mestre con un tirapugni. E' successo tutto martedì sera, verso le 18, a conclusione di un intervento del Nucleo cinofilo e del Nucleo di Pronto impiego terraferma della Polizia locale: le radiomobili si sono portate nelle vicinanze della Colonna della Sortita, a due passi dal Centro Le Barche, dopo che alla centrale operativa erano giunte alcune segnalazioni che parlavano di un gruppo di una quarantina di adolescenti che si stava comportando in una maniera definita «particolarmente esuberante» da chi aveva dato l'allarme.

Alla vista delle pattuglie della polizia locale, il gruppo si è dissolto dandosi alla fuga. Il sospetto degli agenti è che i ragazzi avessero con loro della droga. Ne è scaturito un breve inseguimento, che si è sviluppato in totale sicurezza, al termine del quale è stato bloccato il quindicenne, residente a Favaro Veneto. Oltre al sequestro del tirapugni, il minorenne è stato raggiunto anche da una denuncia per detezione di oggetti atti a offendere. © RIPRODUZIONE RISERVATA