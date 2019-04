Volevano attaccare il ponte di Rialto i tre kosovari condannati a 13 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Confermate in Appello le condanne inflitte a carico deiaccusati di terrorismo, arrestati a Venezia nel marzo del 2017. La sentenza è stata emessa oggi, nel primo pomeriggio, dalla Corte d'assise d'appello di Venezia: 5 anni ad Arjan Babaj di 29 anni, (considerato l'ideologo del gruppo); a 4 anni ciascuno a Dake Haziraj di 26 anni e Fisnik Bekaj di 25 anni per un totale di 13 anni complessivi.Del gruppo faceva parte anche un minorenne già condannato in via definitiva a 3 anni e 4 mesi. I giovani kosovari, che lavoravano come camerieri in un ristorante nei pressi di San Marco, sono imputati di aver creato unache operava in centro storico, a Venezia. In un colloquio intercettato dalla Digos, il più giovane dei 4 ipotizzava un