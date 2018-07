Voleva far saltare in aria il ponte di Rialto: ora può tornare libero

di Gianluca Amadori

VENEZIA - Sconto di pena per il più giovane dei kosovari arrestati nel marzo del 2017 con l'accusa di aver costituito a Venezia una cellula affiliata all'Isis che, secondo la Digos, stava progettando un attentato a Rialto. La Corte d'Appello lagunare ha ridotto a tre anni e quattro mesi di reclusione la condanna inflitta in primo grado, con rito abbreviato, dal Tribunale per i minorenni (quattro anni e otto mesi), accogliendo il ricorso presentato dal difensore dell'imputato, l'avvocato Luigi Quintarelli. Il legale ieri si è dichiarato soddisfatto dell'esito del processo, annunciando che non è intenzionato a proporre ricorso per Cassazione.