Taxi acqueo finisce contro un pontile: 7 feriti, sei sono turisti

VENEZIA - Sette persone sono rimaste ferite, solo una in modo serio, in un incidente nautico avvenuto nella laguna di Venezia sabato sera - ma del quale si è appreso solo oggi 10 ottobre - Un taxi acqueo che era partito dal Lido e si stava dirigendo verso San Zaccaria è andato a urtare violentemente contro il pontile di San Servolo. Ingenti i danni all'imbarcazione, che era guidata da un giovane sostituto, il quale, assieme ai 6 turisti, è finito in ospedale. Le conseguenze più serie, una frattura ad una spalla, sono state riportate da una dei passeggeri.

Sul posto sono infatti intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. L'imbarcadero contro cui si è abbattuto il taxi non ha riportano danni tali da richiedere interventi di ripristino. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine: le ipotesi più probabili fanno propendere per una distrazione, o una situazione di difficoltà che il giovane pilota non è riuscito a gestire.