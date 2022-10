Catamaro turistico contro la prua del Vespucci ormeggiato in riva. La Marina militare: «Nessun danno alla nave»

VENEZIA - Un errore di manovra e si è sfiorato l’incidente stasera - 6 ottobre - tra il catamarano Venice Cat e la nave scuola Amerigo Vespucci, ormeggiata in questi giorni in riva San Biasio per il Simposio delle Marine. In verità una collisione c'è stata, ma senza persone ferite.

Il tutto davanti a centinaia di persone che stavano aspettando di visitare la nave della Marina Militare. A provocare la collisione il catamarano Venice Cat, imbarcazione che offre serate di intrattenimento. Un urto a bassa velocità provocato, pare, dall'errore di manovra del timoniere del catamarano andato a sbattere contro la prua dell’Amerigo Vespucci o più esattamente contro la delfiniera e l’albero bompresso montato a prua della nave. I danni maggiori sono per il catamarano che ha rotto entrambe le vele. Nessun danno invece per la Vespucci.

La Marina Militare

Da fonti della Marina militare si apprende che «l'urto è stato delle sartie del catamarano sulle reti laterali del bompresso. Nessun danno nè al Vespucci, nè al personale».