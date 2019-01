tassa d'ingresso a Venezia non cessa di far discutere e oggi anche il presidente del Veneto Luca Zaia fa sentire la sua voce sull'argomento, prendendo posizione a favore dei veneti che a suo parere non devono assolutamente pagare per visitare la "loro" città. La prevista per Venezia dalla Legge di stabilità non cessa di far discutere e oggi anche il presidente del Venetofa sentire la sua voce sull'argomento, prendendo posizione a favore dei veneti che a suo parere non devono assolutamente pagare per visitare la "loro" città.

Ovviamente è necessaria l'esclusione per i veneti, non si discute, i veneti non possono pagare la tassa per entrare a Venezia - ha sottolineato Zaia -. Mi metto nei panni di una famiglia magari poco abbiente, che ha diritto di mostrare questa città ai bimbi e non può certo lasciare 50 o 60 euro di tassa

LEGGI ANCHE

«Io penso che un obolo a Venezia debba essere lasciato, anche perché la massa di turisti che arriva è importante e quindi c'è il tema della pulizia, del rispetto dell'ambiente e di tutto quello che sappiamo». Lo ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia, a proposito della tassa di sbarco prevista per Venezia dalla Legge di stabilità.



Le cifre sono argomento ancora da vagliare. Quanto costerà una giornata a Venezia? Quanto dovrà pagare il visitatore? Anche su questo Zaia dice la sua, nell'ottica di conservare comunque la città accessibile a chiunque: «Spero però che sia veramente minimale per permettere a tutti di visitare Venezia».

GLI INCASSI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».Che venezia resti un bene di tutti i cittadini veneti, dunque, per il governatore è qualcosa di scontato, dall'altra parte però c'è il turismo di massa, quello mordi e fuggi, sul quale si concentra l'attenzione del presidente del Veneto: