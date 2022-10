Dodici tartarughe abbandonate vicino ai cassonetti: stavano per essere buttate salvate in extremis

VENEZIA - I carabinieri del Nucleo Cites di Venezia hanno recuperato 12 tartarughe Testudo hemanni abbandonate vicino ai contenitori della raccolta differenziata, salvandole da morte certa a San Donà di Piave (Venezia). Una cittadina ha segnalato ai Carabinieri forestali la presenza delle tartarughe abbandonate, all'interno di una scatola di cartone chiusa, vicino i cassonetti dei rifiuti, la cui presenza è stata scoperta solo dopo aver aperto la scatola per inserirla ripiegata all'interno di uno dei cassonetti. I militari, dopo aver provveduto ad effettuare il riconoscimento tecnico specialistico degli esemplari, li classificavano come appartenenti alla specie Testudo hermanni, inclusa nelle liste della Cites, nello specifico, il cui possesso prevede la segnalazione. In particolare sono stati individuati 2 maschi adulti, una femmina adulta e 9 testudo nate da poco, tutti ovviamente privi di identificazione con microchip.