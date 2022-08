JESOLO - Una tartaruga marina morta spiaggiata sull'arenile di piazza Mazzini. A ritrovarla lunedì pomeriggio sono stati i bagnini della torretta di salvataggio numero 10 gestita da Arenile Mazzini. Gli assistenti ai bagnanti hanno notato la carcassa galleggiare vicino alla riva, subito si sono attivati per capire di cosa si trattasse accertando appunto che quella massa scura erano i resti di una tartaruga Caretta caretta.

Jesolo, tartaruga Caretta caretta morta in spiaggia

Purtroppo come detto l'animale era già morto e non è stato possibile fare nulla. Immediatamente i bagnini hanno informato la Capitaneria di Porto e la Polizia locale, ricevendo le istruzioni di accompagnare i resti dell'animale fino a riva e di metterli in sicurezza e transennare per permettere l'attività di recupero avvenuta ieri mattia a cura di Veritas.

«Questo tipo di ritrovamenti spiega il consigliere comunale e biologo Andrea Tomei stanno diventando molto frequenti sulle nostre coste e ritengo siano legati all'aumento della temperatura dell'acqua.

Con qualche grado in più le tartarughe si spingono verso le coste dell'Alto Adriatico alla ricerca di cibo.

Non dimentichiamoci che giusto un anno fa una tartaruga Caretta caretta aveva scelto proprio la spiaggia di Jesolo per deporre le proprie uova, un avvenimento che possiamo definire storico.

Nel caso specifico la tartaruga trovata sull'arenile di piazza Mazzini era un esemplare adulto, morta da diverso tempo, tanto che risulta difficile stabilire le cause della morte».