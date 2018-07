Tamponati da un'auto volano dallo scooter e rimangono travolti

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTOGRUARO - Tamponato in moto, un uomo finisce travolto da un auto:è. E' accaduto in tarda mattinata all'imbocco della, a Noiari. Tutto è al vaglio della Polizia locale del Portogruarese, intervenuta per i rilievi. In sella ad una moto c'era una coppia che stava percorrendo la rotatoria all'imbocco dell'Interporto. I due sono stati tamponati da un auto che li ha fatti volare sull'asfalto.Ad avere la peggio è stato proprio l'uomo che è rimasto. Subito è stato attivato il 118 che ha inviato i sanitari.La coppia è stata trasferita al Pronto soccorso di Portogruaro. L'uomo è stato trattenuto in osservazione per dei politraumi, più lievi le conseguenze per la donna.