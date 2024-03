Stra. Pullman di studenti in gita si schianta contro un albero rompendo le vetrate laterali: 14 ragazzi feriti

STRA - Pullman di studenti si schianta contro un albero che cade sul mezzo: 14 ragazzi feriti​​. A Stra, nei pressi del parcheggio di Villa Pisani, un bus di studenti di una scuola superiore di Romentino (Novara) in gita a Venzia ha urtato un albero distruggendo le vetrate laterali.

Sono 14 i ragazzi feriti. Fortunatamente sono tutti usciti autonomamente dal bus ma, essendoci alcuni feriti lievi, i vigili del fuoco hanno organizzato un proprio bus con sanitari per trasportarli all'ospedale di Dolo.

L'intervento

Poco prima delle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti nel parcheggio di Villa Pisani a Stra per un bus di una gita scolastica di Romentino che facendo manovra per entrare nel parcheggio ha toccato lateralmente i rami di un albero rompendo tre vetri laterali: 14 studenti feriti lievemente. A bordo del bus 35 studenti, 4 docenti più l’autista. I vigili del fuoco accorsi da Mestre, hanno assistito insieme al personale del Suem gli studenti. I 14 feriti sono stati fatti salire su un bus dei vigili del fuoco e trasferiti per dei controlli presso i pronti soccorso di Dolo e Mirano.