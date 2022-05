Pasturano al largo degli Alberoni, arriva uno squalo azzurro

LIDO - Uno squalo azzurro avvistato e ripreso ieri al largo degli Alberoni al Lido, a circa otto miglia dalla costa. Ad incontrarlo sono stati due pescatori sportivi in barchino, mentre stavano pasturando con l'intento evidente di attrarre dei pesci. Mai però avrebbero immaginato di vedere quanto si sono trovati sotto gli occhi. Si tratta di una specie verdesca (un piccolo squalo azzurro), non pericolosa per l'uomo, ma il colpo d'occhio è stato evidente. Con il caldo questi predatori si fanno vivi e si avvicinano a qualche miglio dalla costa, attratti dai flussi degli scarichi a mare dei depuratori, dalla pastura gettata a mare dagli appassionati di pesca e anche dalle vibrazioni delle catture dei tanti pescatori sportivi o dei subacquei. «Le verdesche sono degli squali relativamente piccoli da sempre presenti nel mare Adriatico spiega l'esperto nautico Nicola Falconi -. Questo pesce è una specie protetta e deve essere assolutamente evitata la cattura, la verdesca si nutre di piccoli pesci o molluschi. In caso di avvistamento di essere molto prudenti, fare foto o video, prendere il punto nave con il Gps, ma soprattutto va segnalato con precisione il fatto è la posizione via radio alla più vicina Capitaneria di Porto - Guardia Costiera».

