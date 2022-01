Otto delfini avvistati vicino alla diga di San Nicolò del Lido

LIDO - (L.M.) Otto delfini in mare al Lido all'ora del tramonto. Uno spettacolo della natura bellissimo, sul far della sera, è quello al quale, qualche giorno fa, hanno potuto assistere dalla diga di San Nicolò tre naturalisti, Antonio Borgo, Stefano Castelli e Laura Tizian, impegnati in un censimento dell'avifauna svernante nella zona.

A sorpresa si sono trovati sotto gli occhi questa scena: otto delfini, tra i quali almeno due esemplari molto giovani, che giocavano in mare, con balzi e piroette. I cetacei erano a piccoli gruppi (nella foto) e si seguivano a ruota. Quando sono stati avvistati per la prima volta erano a circa 50 metri dalla diga, dunque vicinissimi agli osservatori. Sono rimasti a lungo ben visibili, fino ad allontanarsi in tutta tranquillità in mare aperto.

SUI SOCIAL

I volontari hanno immortalato la scena con foto e video che sono state poi postati e condiviso nei social, suscitando tanti apprezzamenti.

«Uno spettacolo della natura davvero stupendo - commenta Borgo - Questi fenomeni al Lido, negli ultimi tempi, sono in forte aumento e questo è un segnale sicuramente positivo. Probabilmente anche la dimostrazione che le condizioni generali dell'Adriatico sono migliorate. Questi avvistamenti sono sempre più frequenti: dalla foca monaca ai delfini anche l'anno scorso, non si tratta certo di episodi isolati. Questo però è anche un invito al comportamento delle persone affinché, con i propri comportamenti, dall'uso delle barche da diporto all'attenzione a non provocare eccessivo inquinamento acustico, contribuiscano a preservare questo equilibrio».