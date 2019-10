di Giuseppe Babbo

ERACLEA (VENEZIA) - Spari troppo vicini alle case a Stretti, insorgono i residenti. E' quanto accaduto lunedì scorso nelle zone comprese tra le vie Parada e Braida I. L'allarme è scattato quando gli abitanti della frazione hanno udito degliprovenire dai campi che circondano le loro abitazioni, ma secondo le testimonianze dei residenti a una. E in ogni caso in terreni in cui la caccia è vietata. Per questo alcuni abitanti sono usciti dalle abitazioni per chiedere spiegazioni ai cacciatori e allontanarli da quella zona. Un tentativo andato a vuoto perché i cacciatori, a quanto pare un paio, sarebbero comunque rimasti nell'area vicino al paese. Uno dei loro cani poco dopo è stato visto correre lungo via Parada, la strada che collega Stretti con Ponte Crepaldo, mentre inseguiva una lepre impaurita.