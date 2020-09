Due sorelle nel giro di appena 24 ore diventano mamme nello stesso reparto

Partorisce il suo primogenito, a distanza di meno di 24 ore si ritrova in camera la sorella con il nipotino. Alla faccia di chi voleva chiudere il Punto nascite di Portogruaro. Già, perchè le sorelle Mara e Lara Delle Vedove, di Portogruaro ma ora residenti a Pramaggiore, hanno messo a dura prova il personale di Ostetricia del San Tommaso dei Battuti, dando alla luce in poche ore Riccardo e Tommaso. Un evento nell'evento per il reparto dell'ospedale di Portogruaro. Il primo allarme è arrivato lunedì quando alle 4.30 di notte Mara è arrivata in ospedale accompagnata da Luca Longato. Così dopo un lungo travaglio alle 10.28 di martedì 8 settembre è arrivato Riccardo.



«È andato tutto bene - racconta papà Luca - il nostro primogenito ci ha fatto penare un pò ma sta benissimo». Per la famiglia non c'è stato nemmeno il tempo di festeggiare e per il personale del reparto solo quello di sistemare la sala. In serata è infatti arrivata anche Lara, sorella di Mara, per il travaglio. Per lei, già mamma di Asia di 3 anni, è stato tutto più veloce. Alle 8.12 è infatti arrivato Tommaso. «Anche per noi è andato tutto magnificamente - spiega papà Alessio Zaccaglino - il personale e lo stesso primario Gian Luca Babbo sono davvero dei grandi professionisti». I bimbi stanno bene, le mamme anche, i papà sono raggianti e Asia si è ritrovata con un cuginetto da 2966 grammi e un fratellone che ne pesa 4600. Congratulazioni!