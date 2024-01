Scorzè. Morte silenziosa nel sonno, la compagna lo va a svegliare ma lo trova senza vita nel letto. Aveva 51 anni

SCORZE' - Una morte silenziosa nel sonno, nel cuore della notte. L'altra mattina la scoperta che il compagno non dava più segni di vita. La sua compagna, Francesca Malvestio, ha subito allertato il 118. L'arrivo dell'ambulanza e dell'auto medica è stato immediato ma nonostante i sanitari abbiano cercato di rianimarlo per Bjarke ormai non c'è stato più nulla da fare, il cuore aveva cessato di battere. Aveva solo 51 anni compiuti lo scorso agosto Bjarke Regoli che da tempo viveva con la compagna Francesca in centro a Scorzè.

Una vita tranquilla con il suo lavoro che lo portava a viaggiare molto essendo rappresentante commerciale per la Butan Gas.

Addio Bjarke

«Bjarke era una persona che amava la vita - afferma la donna ancora svolta per quanto è avvenuto - e quello che poteva offrirgli». Stravedeva per i suoi 5 nipoti i quali «come diceva lui, dimostrano a cuore aperto - continua Francesca - tutto quello che provano». Il rappresentante, inoltre, lascia la mamma Helle, il padre Sauro e la sorella Karin.

I viaggi erano per Bjarke e Francesca una grande opportunità per vivere spensierati e contenti: recentemente erano stati in Ungheria e l'Italia era stata visitata in lungo e in largo.

Originario di Minerbio nel bolognese, come la sua famiglia, Bjarke amava scoprire sempre qualcosa di nuovo per riempire gli occhi ed il cuore della bellezza del mondo.

«Ma sopra ogni cosa odiava la prepotenza e l'ingiustizia, difendendo - racconta Francesca spiegando il vuoto che ha lasciato il suo compagno - a modo suo i più deboli lanciando critiche e osservazioni pungenti a difesa delle persone più sfortunate anche e sopratutto attraverso i social come Facebook».

Si potrà dare un saluto a Bjarke Regoli oggi dalle 8.30 fino alle 18.30 e domani mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 15.45 presso la sala del commiato alla casa funeraria di via Cà Morelli 31/C a Roncade.

L'ultimo saluto con rito civile ci sarà domani mercoledì 31 gennaio alle ore 16 presso la casa funeraria a Roncade.

Dopo la cremazione le ceneri verranno portate al cimitero di Minerbio.