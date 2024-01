Venezia Lido. Alessandro muore per un malore a 61 anni: doppia tragedia, a settembre era mancato il fratello

VENEZIA LIDO - Il Lido perde uno dei suoi musicisti più brillanti. A 61 anni è morto Alessandro Trentini, eclettico batterista. Pochi mesi fa, a settembre, era mancato il fratello Stefano, commerciante di coltelli prodotti artigianalmente.

Addio Alessandro

Un doppio lutto tremendo per l'anziana madre di 92 anni, di cui Alessandro si è sempre preso cura, ancor più dopo la morte dell'amato fratello, trasferendosi da lei proprio per poterla seguire.

Fin dall'infanzia la batteria è stata parte della sua vita: socio dell'associazione veneziana "Musica Nova" fin dalla fondazione, frequentava con assiduità la sala prove all'ex Luna Park in lungomare D'Annunzio. Punto di riferimento anche per le giovani generazioni, amanti della musica, che non ha mai mancato di sostenere, incoraggiare e seguire, mettendo a disposizione tutto ciò che aveva, a partire dalla competenza, ma anche condividendo esperienze e strumenti. Tra gli amici con cui aveva maggiore affinità, il collega musicista Giorgio Molini, che ieri lo ha ricordato con parole di affetto e stima. Alessandro ha suonato la batteria per molti gruppi musicali lidensi e veneziani. Tra questi, "Soul Power" e "Tremendi Sol". Noto e stimato al Lido anche come commerciante per aver gestito in società la Nuova Ferramenta di via Malamocco. I funerali domani alle 9 nella chiesa di Santa Maria Elisabetta.