Tragedia a Mestre. Scende dalla Fiat 500, si accascia e muore: forse un malore improvviso al volante

MESTRE - ​Scende dalla Fiat 500, si accascia e muore: forse un malore improvviso al volante.

Oggi, domenica 21 gennaio, verso le 10 del mattino, un 74enne è stato trovato a terra esamine dai passanti a Mestre, tra via Rieta e via Casona. Immediati i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

In un primo momento, i passanti hanno pensato a un investimento. Ma secondo le prime ricostruzioni, l'uomo potrebbe aver avuto un malore al volante, sarebbe sceso dalla sua Fiat 500 e si sarebbe accasciato al suolo. Per lui purtroppo non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul posto le forze dell'ordine e il Suem.