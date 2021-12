Schianto tra Tir nella notte sulla tangenziale di Mestre, muore un 56enne

MESTRE - Schianto tra Tir in tangenziale a Mestre nella notte: muore un 56enne. A perdere la vita Carlo Bocale di Torino che si trovava alla guida di un autoarticolato. L'uomo verso l'una della scorsa notte stava percorrendo la A57, tangenziale di Mestre, in direzione di Padova

Giunto in prossimità di Marcon è finito contro il Tir che lo precedeva forse per un colpo di sonno. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Mestre con i sanitari del Suem e la Polizia autostradale di San Donà di Piave. Purtroppo per il 56enne, rimasto incastrato nella cabina di guida, non c'è stato niente da fare. L'uomo è deceduto nel terribile impatto. La Tangenziale è stata chiusa per più di due ore per permettere le operazioni di soccorso e solo verso le 3.30 è stata riaperta.