Terribile frontale tra auto: tre persone ferite in ospedale e strada chiusa

GRISIGNANO - Incidente questa mattina, 18 dicembre 2021, poco prima delle 10 lungo la SR 11 in località Barbano di Grisignano di Zocco. Si tratta di un frontale che ha coinvolto due auto: tre le persone rimaste ferite. I primi soccorsi sono stati dati da un vigile del fuoco di passaggio, che ha anche allertato i colleghi in centrale e il 118.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Dacia Sandero una coppia (entrambi feriti) così come anche il conducente dell’Opel Corsa. Tutti i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem accorso sul posto con l’automedica e due ambulanze per essere stabilizzati e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.