di Marco Corazza

Schianto fra trein A4 a, viabilità in tilt: i tre mezzi si sono tamponati, nessuna conseguenza per le persone. I soccorsi stanno intervenendo per un incidente tra Tir lungo laIl botto è accaduto poco dopo le 13 al chilometro 447, tra gli svincoli di Portogruaro e. Il, il Centro operativo autostradale, ha inviato sul posto i mezzi di soccorso, tra cui l'ambulanza del Suem partita dall'di Portogruaro.Il traffico è rimasto bloccato, con i mezzi incidentati che hanno completamente invaso la corsia di marcia e di sorpasso, per permettere la pulizia del manto autostradale dove si è riversato il gasolio dei serbatoi. Attualmente ci sono 6 chilometri di coda. Un piccolo varco sulla corsia di emergenza ha permesso il passaggio dei veicoli che si muovono a rilento. Non è ancora chiara la dinamica, tanto meno se ci siano dei feriti. Autovie Venete verso le 13.30 ha disposto la chiusura dell'allocciamento tra lae la A4 con le code in costante aumento per chi si dirige verso Venezia. L'autostrada è stata rimessa in sicurezza e riaperta dopo le 15.30.